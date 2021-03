Poniedziałek 29 marca 2021 Susza na Tajwanie nowym kłopotem TSMC i Microna

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 18:48 (1) Wszyscy znamy wiele informacji dotyczących obecnego, zbyt wysokiego popytu na urządzenia elektroniczne w porównaniu z możliwościami produkcyjnymi producentów półprzewodników. Powoduje to na rynku niedobory m.in. procesorów, kart graficznych czy konsol, niekorzystnie wpływając na ceny sklepowe dostępnych egzemplarzy. Fabryki TSMC mimo pracy na pełnych obrotach nie są w stanie wyprodukować tyle układów scalonych, ile potrzebują różni producenci tacy jak m.in. Nvidia i AMD. Niestety okazuje się, że sytuacji tej nie sprzyja też pogoda.



Wszystko przez nienaturalną suszę, jaka zapanowała na Tajwanie i niektórych regionach Chin. Jeśli w najbliższym czasie nie spadnie deszcz, tamtejsze fabryki będą musiałby liczyć się ze zmniejszeniem dostaw wody o 15 procent. Miejscowe władze ogłosiły już tzw. czerwony alarm, który pozwala na ograniczenie dostaw wody dla całego przemysłu.



Jeśli to nastąpi problem będą miały zlokalizowana na Tajwanie fabryki m.in. TSMC, Microna czy AU Optronics. Tylko w przypadku TSMC i jej kilku fabryk dzienne zapotrzebowanie na wodę wynosi od 8 do 16 milionów litrów, co jest wymagane do normalnego funkcjonowania fabryk. Ograniczenie dostaw wody o 15 procent wprost przełoży się na spadek wydajności produkcji wafli krzemowych.



K O M E N T A R Z E

Problem (autor: BoloX | data: 29/03/21 | godz.: 19:28 )

Pali się - problem, brak wody - problem, za dużo wody - też problem... Wszystko to kombinacje i sztuczki na jeszcze większe wydojenie z nas $$$



