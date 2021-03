Poniedziałek 29 marca 2021 GeForce RTX 3090, 3080, 3070 i 3060 Ti dostaną obsługę Resizable BAR

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:57 Jesienią wraz z premierą swoich najnowszych kart graficznych Radeon RX serii 6000 firma AMD wprowadziła też nowe rozwiązanie o nazwie Smart Access Memory (SAM) opierające się na technice R-BAR (Resizable Base-Address Register) zaszytej w specyfikacji magistrali PCI-Express. Dzięki temu procesory Ryzen mają bezpośredni dostęp nie do części, ale do całości pamięci karty graficznej, co przyspiesza wymianę danych między CPU i GPU powodując kilkuprocentowy wzrost liczby generowanych klatek na sekundę. Szybko wprowadzenie podobnej funkcji zapowiedziała Nvidia.



Obsługę Resizable BAR dostału już debiutujące niedawno karty GeForce RTX 3060 oraz laptopowe kart graficzne z serii Ampere.



Teraz przychodzi czas na modele wprowadzone na rynek jesienią 2020 roku, czyli GeForce RTX 3090, 3080, 3070 i 3060 Ti. Do dodania obsługi Resizable BAR wymagają one aktualizacji BIOSu - poszczególni producenci mają udostępniać dla tych kart nowe wersje BIOSu począwszy od jutra, tj. 30 marca. Z kolei Nvidia przygotowała odpowiednie oprogramowanie, pozwalające użytkownikom łatwo przeprowadzić ten proces. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Nvidia



