Core i9-11900K podkręcony do 7,0 GHz

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:01 W bazie danych programu CPU-Z odnaleziono wynik testu najnowszego, niemającego jeszcze swojej premiery 8-rdzeniowego procesora Core i9-11900K. Procesor został podkręcony do nieco ponad 7,0 GHz, w czym pomogła płyta główna Asus ROG MAXIMUS XIII APEX oraz ekstremalny system chłodzenia. Napięcie zasilania CPU wyniosło wtedy aż 1,873 V. Niestety nie wiadomo czy wynik uzyskano na chłodzeniu ciekłym azotem (temperatura do minus 180 stopni C), czy ciekłym helem (temperatura ponad -250 stopni C).



Warto przy tym odnotować, że poprzednie 14nm procesory Intela, Core i9-9900K i Core i9-10900K uzyskiwały przy podobnym chłodzeniu nieco lepsze rezultaty - Core i9-9900K dość szybko po swojej premierze podkręcono do 7,6 GHz, a Core i9-10900K do 7,7 GHz.







