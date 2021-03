Poniedziałek 29 marca 2021 GeForce RTX 3070 Ti w dwóch wersjach - z 8GB i z 16 GB pamięci

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:16 Już kilka tygodni po wrześniowej premierze kart GeForce RTX 3070 i GeForce RTX 3080 w sieci pojawiły się doniesienia o planach wydania przez Nvidia wzmocnionych wersji tych kart. Miałyby to być wersje z dopiskiem "Ti", wyposażone w więcej pamięci video i zapewniające o kilka procent wyższą wydajność. Początkowe doniesienia wskazywały, że karty te trafią do sprzedaży jeszcze pod koniec 2020 roku jako odpowiedź na premierę najnowszych Radeonów z RDNA 2. Plany te pokrzyżowały problemy z dostępnością wersji bazowych.



W efekcie debiut GeForce RTX 3070 Ti oraz GeForce RTX 3080 Ti odłożono o kilka miesięcy aż do drugiego kwartału. Nie tak dawno pojawiły się informacje, że oba modele trafią na rynek końcem kwietnia lub w maju.



Znana jest także nieoficjalna specyfikacja GeForce RTX 3070 Ti. Karta ma otrzymać 6144 rdzenie CUDA (zamiast 5888 w wersji zwykłej). Zmieniona zostanie tez pamięć - GDDR6 14 Gbps zastąpią kostki GDDR6X 19 Gbps, co da o ponad 30 procent większą przepustowość.



Najnowsze informacje wskazują tez, że model ten będzie dostępny w dwóch wersjach - z 8GB pamięci oraz z 16GB pamięci na pokładzie.



Na ten moment brak jest dokładniejszych informacji o pojemności pamięci w drugiej z przygotowywanych kart, czyli GeForce RTX 3080 Ti.



