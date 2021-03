Wtorek 30 marca 2021 Navi 23 z 32 MB pamięci Infinity Cache, APU Van Gogh bez tej pamięci

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:14 (1) W 2. kwartale tego roku zadebiutować może kolejna karta graficzna AMD z najnowszej serii RDNA 2. Będzie to Radeon RX 6500 XT, wykorzystujący najmniejszy układ graficzny ze wszystkich trzech wchodzących w skład tej serii, czyli Navi 23. Chip ma mieć powierzchnię 236mm2, o około 100mm2 mniejszą niż Navi 22 z kart Radeon RX 6700 XT. Układ będzie dysponował 32 blokami CU, czyli 2048 procesorami strumieniowymi, oraz 128-bitowym kontrolerem pamięci GDDR6 16 Gbps. W porównaniu do Navi 22 mamy zatem o 1/4 mniej procesorów strumieniowych i o 1/3 węższą magistralę pamięci.



Większe cięcia zostały poczynione w przypadku pamięci Infinity Cache poprawiającej efektywną przepustowość pamięci GDDR6. Wydawać by się mogło, że chip Navi 23 powinien zawierać 64 MB takiej pamięci. Tymczasem z wpisów odnalezionych w najnowszych sterownikach dla Radeonów wynika, że będzie to 32 MB.



Sterowniki zawierają także informacje na temat przyszłych procesorów Van Gogh i Aldebaran. Są to procesory typu APU, czyli CPU ze zintegrowanymi układami graficznymi, które w odróżnieniu od Renoir i Cezanne (grafika Vega) będą już wyposażone w IGP z najnowszą architekturą RDNA 2. Van Gogh ma otrzymać 8 bloków CU (512 procesorów strumieniowych), a Aldebaran 14 bloków CU (896 procesorów strumieniowych). Niestety wpisy w sterownikach nie wskazują, aby AMD planowało zastosowanie Infinity Cache w IGP tych APU.







Aldebaran (autor: GULIwer | data: 30/03/21 | godz.: 18:30 )

to już może być ciekawie. Spodziewać się można wydajności 1050. Niby nic ale teraz taka karta kosztuje tysiaka ;)



