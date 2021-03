Wtorek 30 marca 2021 Cyberpunk 2077: można już włączyć RayTracing na kartach Radeon

Autor: Zbyszek | źródło: CD Projekt | 17:18 CD Projekt udostępnił właśnie drugi duży zestaw poprawek do swojej najnowszej gry Cyberpunk 2077. Patch 1.2 jest dostępny dla wersji zarówno na komputery PC jaki i konsole PlayStation oraz Xbox, i usuwa ponad 400 błędów. Wcześniejszy patch 1.1 pojawił się 22 stycznia i eliminował podobną ilość błędów, poprawiając też stabilność i wydajność. Początkowo Parch 1.2 zapowiadano na koniec lutego, ale zdecydowano się przełożyć jego wydanie o miesiąc. Okazuje się, że dodatkowy czas został wykorzystany nie tylko na poprawę większej liczby błędów, ale też dodanie obsługi RayTracingu na kartach Radeon.



Do włączenia RayTracingu na kartach Radeon, poza Cyberpunkiem 2077 zaktualizowanym do wersji 1.2 potrzebne są też najnowsze sterowniki AMD.







