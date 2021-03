Środa 31 marca 2021 ARM wprowadza architekturę ARM v9

Autor: Zbyszek | źródło: ARM | 07:08 ARM Ltd. to brytyjskie przedsiębiorstwo posiadające prawa licencji do architektury procesorowej ARM, i zajmujące się jej rozwojem oraz projektowaniem rdzeni procesorów opartych o tą architekturę. Firma poinformowała właśnie o gotowości najnowszej wersji architektury ARM, czyli ARM v9. Wersja 9 architektury ARM zawiera wszystkie funkcjonalności i obsługuje pełen zestaw instrukcji (ISA) architektury ARM v8, wprowadzając przy tym kilka nowości. Główną z nich jest wysoki nacisk na bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez CPU, co ma zapewnić funkcja ACCA (Arm Confidential Compute Architecture).



Poza tym ARM v9 wprowadza dodatkową specjalizowaną jednostkę DSP do analizy i przetwarzania sygnałów, nowe instrukcje przyspieszające przetwarzanie danych z użyciem uczenia maszynowego, oraz zwiększoną wydajność przetwarzania danych za pomocą instrukcji wektorowych.



Według ARM Ltd, procesory oparte o ARM v9 i posiadające mikroarchitekturę zgodną z projektem przygotowanym przez ARM Ltd, będą o około 30 procent bardziej wydajne od jednostek z dotychczasową architekturą ARM v8.







