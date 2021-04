Środa 31 marca 2021 Core i9-11900K ma problemy ze stabilnością

Autor: Zbyszek | źródło: AnandTech | 07:42 (11) Premiera najnowszego flagowego procesor Intela - Core i9-11900K, wywołała dość mieszane komentarze. Jednostka wprowadza wreszcie dla desktopowych procesorów Intela pierwszą od Skylake nową architekturę CPU, ale uzyskany wzrost wydajności na tle poprzednich CPU (Comet Lake) nie jest tak duży, jak wzrost wydajności jaki przyniosły Ryzeny serii 5000 (ZEN 3) na tle Ryzenów 3000 z architekturą ZEN 2. Do tego pobór mocy jest wysoki, a w zadaniach wielowątkowych widoczny jest wpływ zmniejszenia liczby rdzeni z 10 do 8. W efekcie Core i7-11700K i Core i9-11900K mają problemy z konkurowaniem z najnowszymi Ryzenami. Okazuje się że to nie jedyny problem.



Nie wiadomo dlaczego, kontroler pamięci zastosowany w Rocket Lake-S jest dużym krokiem wstecz względem poprzednich procesorów Intela. Potrafi obsługiwać pamięci DDR4 w trybie synchronicznym (1:1) tylko do szybkości DDR4-3600. Chęć uzyskania wyższego taktowania pamięci wiąże się z koniecznością przestawienia dzielnika na 1:2 (tzw. Gear 2), w którym częstotliwość taktowania kontrolera pamięci spada do połowy szybkości z jaką pracuje pamięć RAM, co w niektórych zastosowaniach ma fatalny wpływ na wydajność.



Mamy tutaj sytuację podobną do znanej z platformy AM4, tylko tylko, że Ryzeny serii 5000 obsługują w trybie synchronicznym (1:1) pamięci DDR4-4000.



Większym problemem wydaje się stabilność flagowego procesora. Core i9-11900K, będący faktycznie wyżyłowaną do granic możliwości i trochę szybszą wersją Core i7-11700K, ma problemy ze stabilnością działania. Komputery z tym CPU potrafią zaliczać samoczynne restarty. Intel już zapowiedział, że zbada dokładniej ten problem.



K O M E N T A R Z E

na chwilę obecną (autor: Mario2k | data: 31/03/21 | godz.: 17:12 )

CPU w wersji Beta



No cóż, (autor: OBoloG | data: 31/03/21 | godz.: 17:29 )

pasowałoby przerobić ten

https://www.youtube.com/watch?v=TuvxP1-Z_U8

utwór pod dzisiejsze realia i zamiast atari wstawić intel.



Intel (autor: Conan Barbarian | data: 31/03/21 | godz.: 17:42 )

Już raz tak było, że Intel posłał na rynek niestabilne proce. To były czasy wyścigu do 1GHz i Pentium III Coppermine, który nic z miedzią nie miał wspólnego.

Nowy CEO źle zaczyna, ale myślę, że Intel im bardziej się wścieknie tym ciekawiej będzie później.



AMD (autor: Conan Barbarian | data: 31/03/21 | godz.: 17:43 )

Naprawdę zła wiadomość jest taka, że pazerne korpo AMD poczuje się teraz bezpiecznie.



@4. (autor: Kenjiro | data: 31/03/21 | godz.: 18:03 )

Niestety, już cenowo poszybowali, a gdy Intel przestanie dyszeć im na plecy, to w ogóle będzie można zapomnieć o sensownych cenach...



... (autor: krzysiozboj | data: 31/03/21 | godz.: 19:40 )

Nie marudzić, nie jęczeć, nie narzekać ;) AMD poszybowało z cenami, niestety, ale za to 10 seria intela jest całkiem niezła i w dobrych pieniądzach. Gdyby nie ZEN-y (dobre i drogie), to bulilibyśmy sporo więcej, pewnie za sporo słabsze intele.



@up (autor: krzysiozboj | data: 31/03/21 | godz.: 19:49 )

myślę, że są jeszcze dwie inne dobre wiadomości - nie powinno byc kłopotów z dostępnością 11 serii i spodziewałbym się albo częstych promocji, albo obniżek cen ;)



@Krzysio, Kenjiro (autor: ekspert_IT | data: 31/03/21 | godz.: 19:54 )

A co nie poszybowało. Słabo teraz z elektroniką. Drogie smartfony (sytuację jeszcze ratuję Realme) , karty graficzne, laptopy... Dobrze, że telewizor kupowałem w połowie zeszłego roku ;)



w sumnie te procesory to nonsens (autor: Shark20 | data: 31/03/21 | godz.: 20:10 )

skoro mobilne 8-rdzeniowe Tiger Lake mają Turbo 5,0 GHz. Wiedząc już z rok temu, że w końcu udało się poprawić 10nm (wersja SuperFin) powinni skasować Rocket Lake i wydać Tiger Lake dla desktopów. Też 8 rdzeni podobne taktowania, kilka % więcej IPC niż Cypress Cove, ale rdzeń mniejszy i pobór energii pewnie przez pół...



@9. (autor: pwil2 | data: 31/03/21 | godz.: 21:42 )

Gdzie tam widzisz 8 rdzeni w Tiger Lake? ;-)



To są zwykłe 4/8. Intel miałby problem wyprodukować "aż" 8 rdzeni w 10nm. Poza tym musieli rozbudować stare faby 14nm by i3 wykrajać z krzemu od i5, i5 z i7 itd. I co teraz mieliby z tymi fabami zrobić? Zamknąć?



@3. (autor: pwil2 | data: 31/03/21 | godz.: 21:46 )

Skylake też miały problemy ze stabilnością, nagłymi restartami i bez szczególnego powodu padały w pierwszym roku. Później coś poprawili.



