Środa 31 marca 2021 Core i9-11900K ma problemy ze stabilnością

Autor: Zbyszek | źródło: AnandTech | 07:42 Premiera najnowszego flagowego procesor Intela - Core i9-11900K, wywołała dość mieszane komentarze. Jednostka wprowadza wreszcie dla desktopowych procesorów Intela pierwszą od Skylake nową architekturę CPU, ale uzyskany wzrost wydajności na tle poprzednich CPU (Comet Lake) nie jest tak duży, jak wzrost wydajności jaki przyniosły Ryzeny serii 5000 (ZEN 3) na tle Ryzenów 3000 z architekturą ZEN 2. Do tego pobór mocy jest wysoki, a w zadaniach wielowątkowych widoczny jest wpływ zmniejszenia liczby rdzeni z 10 do 8. W efekcie Core i7-11700K i Core i9-11900K mają problemy z konkurowaniem z najnowszymi Ryzenami. Okazuje się że to nie jedyny problem.



Nie wiadomo dlaczego, kontroler pamięci zastosowany w Rocket Lake-S jest dużym krokiem wstecz względem poprzednich procesorów Intela. Potrafi ob obsługiwać pamięci DDR4 w trybie synchronicznym (1:1) tylko do szybkości DDR4-3600. Chęć uzyskania wyższego taktowania pamięci wiąże siez koniecznością przestawienia dzielnika na 1:2 (tzw. Gear 2), w którym częstotliwość taktowania kontrolera pamięci spada do połowy szybkości z jaką pracuje pamięć RAM, co w niektórych zastosowaniach ma fatalny wpływ na wydajność.



Mamy tutaj sytuację podobną do znanej z platformy AM4, tylko tylko, że Ryzeny serii 500 obsługują w trybie synchronicznym (1:1) pamięci DDR4-4000.



Większym problemem wydaje się stabilność flagowego procesora. Core i9-11900K, będący faktycznie wyżyłowaną do granic możliwości i trochę szybszą wersją Core i7-11700K, ma problemy ze stabilnością działania. Komputery z tym CPU potrafią zaliczać samoczynne restarty. Intel już zapowiedział, że zbada dokładniej tej problem.



