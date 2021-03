Środa 31 marca 2021 Intel zmieni nazewnictwo swoich litografii aby dopasować je do konkurencji

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:51 Intel poinformował właśnie, że planuje zmianę nazewnictwa swoich litografii. Kork ma pozwolić na lepsze dopasowanie nazw stosowanych przez Intela, do nazw procesów litograficznych konkurencyjnych producentów. Wszystko dlatego, że w dwóch ostatnich litografiach (14nm i 10nm) firma zwiększyła gęstość tranzystorów bardziej, niż wynika to z ich nazwy. W efekcie pod względem gęstości upakowania tranzystorów proces 10nm od Intela jest porównywalny z 8nm od Samsunga i bazowym 7nm od TSMC. Natomiast przyszła 7nm litografia Intela będzie mieć parametry techniczne porównywalne z 5nm od TSMC.



Na ten moment nie podane zostały jeszcze żadne szczegóły, ani też nowe nazwy, jakie zyskają przygotowane przez Intela litografie 7nm bądź 10nm i 7nm.



Drugi powód tego posunięcia jest typowo marketingowy - Intel zapowiada wprowadzenie 7nm procesu, za dwa lata, w 2023 roku. W tym czasie TSMC będzie już dysponować litografią 3nm. Jeśli Intel pozostawiłby dla swojej 7nm litografii jej dotychczasową nazwę, to samo porównanie nazw litografii mogłoby sugerować, że jego nowy proces litograficzny jest w tyle za TSMC o około 4-5 lat.



Mamy jednak nadzieję, że wprowadzając tą zmianę Intel nie przeszarżuje, nazywając swój 7nm proces na wyrost (np 4nm, 3nm).



