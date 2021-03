Środa 31 marca 2021 Specjaliści: nowy plan Intela jest niewystarczający

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 08:04 W ubiegłym tygodniu, podczas webcastu Intel Unleashed, nowy szef Intela, Pat Gelsinger zaprezentował swoją wizję rozwoju firmy oraz kroki, jakie Intel zamierza podjąć w najbliższych latach w celu zachowania swojej pozycji na rynku. Zapowiedziano m.in. że przyszłe procesory wprowadzane od 2023 roku będą mieć budowę modułową (podobnie jak ZEN 2 i ZEN 3 od AMD), a do ich produkcji Intel zamierza użyć "najbardziej właściwych z dostępnych procesów litograficznych", co praktyce oznacza przynajmniej częściowe skorzystanie z litografii innych producentów, np. TSMC.



Pat Gelsinger zapowiedział również spore inwestycje w nowe i już istniejące Faby. Przede wszystkim za sumę około 20 miliardów dolarów mają zostać wybudowane dwie nowe fabryki, których powstanie dotychczas nie było planowane. Zostaną one przystosowane do produkcji w litografii 7nm EUV.



Jednocześnie Intel zamierza udostępnić innym producentom możliwość produkowania chipów w jego fabrykach. W praktyce oznacza to zwolnienie dla rynku mocy produkcyjnych, które Intel zajmie np. w TSMC.



Plan skomentowali już specjaliści z branży półprzewodnikowej. Twierdzą oni, że nowy plan Intela jest niewystarczający, i krzemowy gigant nadal nie będzie w stanie konkurować z TSMC. Przywołują oni dane na temat inwestycji w rozwój przyszłych litografii, wskazując, że w 2019 i 2020 roku wydatki TSMC na opracowanie kolejnych litografii były około dwukrotnie wyższe, niż wydatki ponoszone na ten cel przez Intela. W 2021 roku Intel zamierza wydać na rozwój litografii znacznie więcej niż dotychczas, bo zamiast planowanych dotychczas 12 mld USD aż 19- 20 mld. USD. Jednak to nadal mniej, niż planuje wydać w tym roku TSMC (pomiędzy 26 a 28 mld. USD). Do tego Intel jest w tyle, jeśli chodzi o zaopatrzenie w maszyny holenderskiej firmy ASML niezbędne to do fotonaświetlania techniką EUV.



