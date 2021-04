Środa 31 marca 2021 Wymiana skinów CS:GO - jak robić to dobrze?

Autor: materiały partnera | 07:21 Rynek wymiany skinów w CS:GO rządzi się swoimi specyficznymi prawami. Najbardziej przypomina coś w rodzaju giełdy papierów wartościowych, gdzie funkcję akcji pełnią właśnie skiny. Ich ceny poddane są podobnym, często nieprzewidywalnym fluktuacjom: nagłym skokom i innym, nieprzewidywalnym zachowaniom. W jaki sposób zatem odnaleźć się w gąszczu ofert, propozycji, serwisów i reklam? Co wybrać, aby jak najwięcej na tym zyskać?









Dwie podstawowe metody handlu skinami Rynek skinów jest na tyle rozwinięty, że dawno wyszedł już poza ramy Steam Marketplace. Obecnie jest obsługiwany zarówno przez Steama, jak i różnorodne serwisy internetowe, oferujące taką możliwość w ramach swoich platform. Każda z tych możliwości wiąże się z przestrzeganiem pewnych zasad (czy też, poddania się rozmaitym ograniczeniom, które mogą wpłynąć na charakter danej transakcji). Przede wszystkim, wymiana skinów w ramach Steama nie polega na spieniężenie posiadanych środków. Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż skina, otrzymane środki możesz wykorzystać tylko i wyłącznie w ramach rynku Steam. Wiąże się to z pewnymi plusami wynikającymi z bezpieczeństwa transakcji — oszustwa są w tym przypadku właściwie niespotykane, a za jednym zamachem zyskujemy możliwość kupna innych produktów dostępnych na Steamie. Drugą możliwością jest korzystanie z serwisów zewnętrznych, który rządzi się swoimi, odrębnymi zasadami. Przede wszystkim, z pewnością nie da się na nim dostać wszystkich możliwych skinów. Zdecydowana większość zewnętrznych serwisów wprowadziła minimalną kwotę handlu skinami, najczęściej wynoszącą np. pół dolara. Oznacza to, że pewna część absolutnie najtańszych skinów będzie na nim niedostępna. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do Steam Marketplace, zyskujemy możliwość otrzymania prawdziwych pieniędzy w formie wypłat po sprzedaży, które możemy przeznaczyć na dowolny cel. Nie jesteśmy w tym przypadku związani ograniczeniami wynikającymi z korzystania z platformy Valve. Ogólnym ograniczeniem, dotyczącym zarówno handlu za pośrednictwem oficjalnego rynku, jak i tych zewnętrznych, jest tygodniowy czas oczekiwania po nabyciu danego skina, który trzeba odczekać przed możliwością podjęcia dalszego handlu. Jeśli zatem kupimy skina, który z jakichś powodów nam się nie spodoba, trzeba będzie poczekać dokładnie 7 dni przed podjęciem dalszych działań. Kwestie bezpieczeństwa — jak wyglądają w przypadku Steama w porównaniu z innymi metodami? Jedną kwestię techniczną można wyjaśnić natychmiast — zarówno platforma Valve, jak i znaczna większość innych serwisów internetowych prowadzących wymianę skinów, posiada zaawansowane standardy szyfrowania poufnych informacji, dzięki którym jakiekolwiek dane konta lub, co gorsza, dane bankowe, z pewnością nie wyciekną na zewnątrz. Inną sprawą jest sam charakter spotykanych ofert. Valve jest firmą znaną z pieczołowitego dbania o aspekty bezpieczeństwa. Dzięki temu, przy podejmowaniu handlu z kimkolwiek, mamy możliwość np. sprawdzenia stażu jego konta. Dodatkowo jest kilka podstawowych zasad, dzięki którym można odróżnić prawdziwych, potencjalnych nabywców od oszustów — na przykład warto pamiętać o tym, że na Steamie nie ma możliwości handlowania czymkolwiek, co z rynku Steam nie pochodzi. Jeśli zatem potencjalny kontrahent proponuje w zamian za skina cokolwiek innego niż dobra dostępne na rynku Steama, można natychmiast odstąpić od kontynuowania transakcji. W kontekście innych platform niż Valve warto pamiętać, że charakteryzują się one większą elastycznością cenową. Można spotkać skiny warte niewiele więcej niż dolara, które wycenione są np. na trzycyfrową sumę. Aby wprowadzić pewien zawór bezpieczeństwa, zewnętrzne serwisy podają uśrednioną cenę ze Steama tuż obok oferty potencjalnego sprzedawcy. Dzięki temu od razu wiadomo, czy jego propozycja jest sztucznie nadmuchana, czy też odpowiada warunkom rynkowym. Podsumowanie. Lepiej wybrać platformę Valve czy też inne metody? Wydaje się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby korzystanie z obu tych opcji naraz. Wszystko zależy od tego, czy zależy nam na spieniężeniu części osiągniętych dochodów, czy też reinwestowaniu ich w całości. Z pewnością platforma Steam w połączeniu z innymi serwisami jest w stanie zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających graczy.



