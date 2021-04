Piątek 2 kwietnia 2021 Targi Computex 2021 tylko w wersji zdalnej

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:12 Styczniowe targi CES (Consumer Electronic Show) oraz czerwcowe targi Computex to dwa największe wydarzenia dotyczące elektroniki konsumenckiej, po tym, gdy wcześniej po 33 latach zaprzestano organizacji trzeciej imprezy podobnej wielkości, czyli targów CeBIT. Niestety trwająca od roku pandemia pokrzyżowała plany organizatorów obu tych wydarzeń. Targi Computex 2020 zostały odwołane w całości, a styczniowe targi CES odbyły się wyłącznie w formie transmitowanych przez internet prezentacji nowych produktów.



Organizatorzy targów Computex do niedawna planowali zorganizować ich edycję 2021 w wersji stacjonarnej. Teraz jednak zmienili zdanie, informując, że Computex 2021 odbędzie się wyłączenie z udziałem transmisji video przez Internet. Tym samym targi przybiorą podobną formułę jak styczniowy CES. Aby zrekompensować to utrudnienie wydłużono czas trwania, zamiast standardowych kilku dni, internetowe targi Computex 2021 potrwają cały czerwiec.







