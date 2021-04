Piątek 2 kwietnia 2021 Nvidia doda obsługę maszyn wirtualnych dla kart GeForce

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:48 (1) Nvidia dość mocno rożnicuje swoich klientów, oferując odrębne serie produktów dla różnych zastosowań. Dla graczy dedykowana jest przede wszystkim seria GeForce, umożliwiająca wyświetlanie grafiki 3D i wspomaganie podstawowych obliczeń z użyciem rdzeni CUDA. Do bardziej zaawansowanych i specyficznych zastosowań karty GeForce najczęściej okażą się mało przydatne, dlatego też Nvidia oferuje serie m.in. Quadro i Tesla, dla których przewidziano dużo więcej zastosowań i możliwości. Względem nich seria GeForce posiada dużo ograniczeń.



Przykładowo jeśli ktoś pracuje w systemie Linux, i chciałby uruchomić w nim maszynę wirtualną z Windows aby zagrać w jakąś grę, gra uruchomi się na IGP zintegrowanym w procesorze. Wszytko dlatego, że karty GeForce nie posiadają możliwości renderingu grafiki 3D uruchamianej z poziomu maszyn wirtualnych.



Nvidia postanowiła jednak, że taka sytuacja nie będzie mieć dłużej miejsca, i zapowiedziała, że od sterowników z numerkiem 465 dla kart GeForce dodana zostanie obsługa grafiki 3D w maszynie wirtualnej.



Względem serii Tesla i Quadro nadal będzie tutaj istnieć trochę ograniczeń - przede wszystkim konsumenckie GeForce będą mogły obsługiwać jedną maszynę wirtualną. Zabraknie także funkcji SR-IOV. Nvidia tłumaczy, że osoby oczekujące aby wiele maszyn wirtualnych miało bezpośredni dostęp do pojedynczego GPU, będą musiały zakupić GPU do zadań profesjonalnych, w postaci serii Tesla lub Quadro.



Heh... dobre (autor: szafran | data: 2/04/21 | godz.: 18:15 )

Nie doda, tylko zdejmie blokady z drivera.



