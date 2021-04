Piątek 2 kwietnia 2021 Nvidia Hopper H100 z nieco ponad 100 miliardami tranzystorów

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:39 Obecnie najbardziej zaawansowanym rdzeniem krzemowym typu GPU jest Nvidia GA100 z serii Ampere. Chip wytwarzany jest w 7nm litografii TSMC i składa się 54,2 miliardów tranzystorów umieszczonych na powierzchni 826mm2. Układ dysponuje 16384 rdzeniami CUDA z architekturą Amepere, współpracuje z 6 kostkami pamięci HBM2E i występuje tylko w kartach dedykowanych do obliczeń i superkomputerów. W kartach GeForce dla graczy największym stosowanym chipem jest GA102 zbudowany z 28,3 mld tranzystorów i 10752 rdzeni CUDA. Według najnowszych informacji, Nvidia ma w planach chip zawierający prawie 2 razy tyle tranzystorów, co GA100.



Będzie to H100 lub GH100, czyli największy układ graficzny z przyszłej serii Hopper. Chip będzie wytarzany w litografii 5nm lub 4nm, i ma zawierać 21504 rdzeni CUDA oraz 100,1 miliardów tranzystorów. Podobnie do GA100 układ będzie współpracował z pamięciami HBM i występował tylko na kartach do zastosowań obliczeniowych. Najbardziej zaawansowane z nich mają posiadać dwa takie chipy umieszczone obok siebie (konstrukcja typu MCM), oferując łącznie 43008 rdzeni CUDA.



