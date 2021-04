Piątek 2 kwietnia 2021 7156 MHz - nowy rekord szybkości pracy pamięci DDR4

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:53 Debiutujące na rynku kilka dni temu procesory Intel Core 11. generacji (Rocket Lake-S) wprowadziły dość istotną zmianę w budowie kontrolera pamięci. Poza możliwością obsługi pamięci DDR4 w trybie synchronicznym (1:1), dodano w nich dodatkowy dzielnik 1:2 (tzw. Gear 2), w którym częstotliwość taktowania kontrolera pamięci spada do połowy szybkości z jaką pracuje pamięć RAM. Zmiana jest powszechnie krytykowana przez recenzentów i oceniana jako krok wstecz, ponieważ pamięci DDR4 w trybie synchronicznym są obsługiwane tylko do szybkości DDR4-3600. Po ustawieniu wyższej wartości, włącza się tryb Gear 2, i spadek taktowania kontrolera pamięci ma fatalny wpływ na wydajność w niektórych zastosowaniach.



Okazuje się, że istnieje jeden efekt uboczny tej zmiany, z którego cieszą się entuzjaści ekstremalnego podkręcania. Tryb asynchroniczny pozwala na uzyskiwanie bardzo wysokich szybkości pracy pamięci DDR4, która nie jest już limitowana częstotliwością taktowania wbudowanego w procesor kontrolera DDR4.



Tym sposobem ustanowiono już nowy rekord szybkości pracy pamięci DDR4, wynoszący 7156 MHz (efektywnie). Osiągnięcie było możliwe przy użyciu ekstremalnych metod chłodzenia, a zastosowana płyta główna to MSI MEG Z590I Unify.



Korzystając z płyty Gigabyte Z590 Tachyon i chłodzenia CPU ciekłym helem uzyskano też nowy rekord taktowania dla procesora Rocket Lake-S, wynoszący 7314 MHz.





warto dodać, że dotychczas najszybszą wartością taktowania dla pamięci DDR4 było 7004,2 MHz. Ten rezultat został uzyskany kilka miesięcy temu przez płytę główną z chipsetem AMD B550 i procesor Ryzen 5 4650G Pro. Natomiast poprzednia bariera czyli 6000 MHz została przełamana we wrześniu 2019 roku, przy zastosowaniu płyty MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC i procesora Intel Core i9-9900K.









