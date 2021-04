Piątek 2 kwietnia 2021 Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G i Ryzen 3 5300G - specyfikacja

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:11 Chipy AMD o nazwie kodowej Cezanne to obecnie najnowsze dostępne na rynku monolityczne procesory tego producenta ze zintegrowanym układem graficznym. Łączą one 8 rdzeni z architekturą ZEN 3 z układem graficznym Radeon Vega 8, a w sprzedaży funkcjonują jako procesory Ryzen serii 5000. Na tem moment układy te dostępne są wyłączone w wersjach dla komputerów przenośnych, ale w tym kwartale mają dołączyć do nich wersje przeznaczone dla komputerów desktop. Znany ze sprawdzających się informacji użytkownik Twittera o nicku Momomo_US dotarł do informacji na temat specyfikacji modeli Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G i Ryzen 3 5300G przeznaczonych dla typowych komputerów konsumenckich,



Trafią one do sprzedaży wraz z innymi modelami: Ryzen 7 Pro 5750G, Ryzen 6 Pro 5650G i Ryzen 3 Pro 5350G przeznaczonymi dla komputerów korporacyjnych.



Ryzen 7 5700G dysponował będzie 8 rdzeniami z obsługą 16 wątków, Ryzen 5 5600G sześcioma rdzeniami z obsługą 12 wątków, a Ryzen 3 5300G zaoferuje 4 rdzenie obsługujące 8 wątków. Częstotliwości taktowania mają być o 200 MHz wyższe niż poprzedników (Ryzen 4700G, 4600G i 4300G). Ryzen 7 5700G będzie miał zegar bazowy 3,8 GHz i do 4,6 GHz z Turbo, Ryzen 5 5600G odpowiednio: 3,9 i 4,4 GHz, a Ryzen 3 5300G: 4,0 i 4,2 GHz.



Ceny nie są jeszcze znane, ale Momomo_US spodziewa się, że za Ryzen 7 5700G trzeba będzie zapłacić pomiędzy 350 a 400USD, za Ryzen 5 5600G około 250 USD, a Ryzen 3 5300G około 150 USD.







