Piątek 2 kwietnia 2021 Specyfikacja i wydajność laptopowych GeForce RTX 3050 i 3050 Ti

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 21:02 Seria kart graficznych Nvidia Ampere obejmuje już kilka modeli od średniej do najwyższej półki cenowej. Są to kolejno: GeForce RTX 3060, 3060 Ti, 3070, 3080 i 3090, wykorzystujące łącznie trzy różne układy graficzne: GA106, GA104 i GA102. Poza tańszymi wersjami GeForce RTX 3060 z bardziej okrojoną wersją układu GA106, oraz zapowiadanymi od pewnego czasu GeForce RTX 3070 TI oraz 3080 Ti, w ofercie jest jeszcze miejsce dla modeli bardziej budżetowych. Mają nimi być karty GeForce RTX 3050 i GeForce RTX 3050 Ti, obie z układem GA107 i 128-bitową magistralą pamięci.



Obie karty najpierw pojawią się w wersjach dla laptopów, a dopiero później zadebiutują w wersjach dla komputerów stacjonarnych. W sieci właśnie pojawiły informacje na temat specyfikacji i wydajność laptopowych odmian GeForce RTX 3050 i 3050 Ti.



Słabszy model otrzyma chip GA107 z 2048 rdzeniami CUDA, o taktowaniu bazowym od 713 MHz do 530 MHz, i taktowaniu turbo od 1057 MHz do 1,740 MHz. Producenci laptopów będą mogli konfigurować TDP w zakresie od 35W do 80W, od czego zależeć będą końcowe częstotliwości taktowania uzyskiwane przez GPU.



Mocniejszy GeForce RTX 3050 Ti dostanie pełną wersję układu GA107 z 2560 rdzeniami CUDA. W jego przypadku taktowanie bazowe to od 735 MHz do 1463 MHz, a taktowanie Turbo - od 1,035 MHz do 1695 MHz, w zależności od ustawionego wskaźnika TDP. Obie karty będą dysponować 4GB pamięci GDDR6 ze 128-bitową magistralą.



Po obu modelach można spodziewać się wydajności porównywalnej z GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, a w przypadku GeForce RTX 3050 TI nawet trochę wyższej. Jest to dobry prognostyk dla dekstopowych wersji tych kart, można wstępnie szacować, że powinny one byc ponad dwukrotnie szybsze niż GeForce GTX 1050 Ti, i prawie 2 razy bardziej wydajne niż GeForce GTX 1650.









