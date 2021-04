Piątek 2 kwietnia 2021 AMD zwiększy dostawy procesorów o 20% w 2. kwartale

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 21:19 Ci, którzy czekają na zakup procesora AMD Ryzen 5000 do swoich komputerów stacjonarnych, mogą w końcu spodziewać się dobrych wiadomości. Tuż po listopadowej premierze procesory te stały się tak popularne, że wszystkie dostępne egzemplarze szybko znikały ze sklepów, co powodowało trudności ich zakupie dla tych. Sytuacji nie sprzyjała równoległa premiera konsol nowej generacji oraz kart Radeon RX serii 6000, a jak wiadomo procesory Ryzen współdzielą te same linie produkcyjne, co GPU Navi i chipy do PlayStation oraz Xboxa. W efekcie AMD limitowane dostawami od TSMC nie mogło zwiększyć dostaw Ryzenów 5000 do sklepów.



Sytuacja z wyczerpaniem mocy produkcyjnych TMSC wpłynęła nawet na opóźnienie premiery procesorów EPYC 3. generacji przynajmniej o kwartał.



Jak informują źródła bliskie dystrybutorom, obecnie dostępność 7nm litografii TSMC dla AMD ulega już poprawie. W efekcie dostawy desktopowych procesorów AMD na rynek w. 2 kwartale powinny być o około 20 procent wyższe, niż w 1. kwartale.



Równolegle trwa też tzw. wymiana pokoleniowa, kiedy coraz więcej z ogółu wytwarzanych procesorów AMD stanowią nowsze modele z architekturą ZEN 3. Można spodziewać się, że liczba dostaw procesorów poprzednich generacji (np Ryzen serii 3000) w 2. kwartale zostanie co najwyżej utrzymana, a dodatkowe dostawy zawierać będą wyłącznie procesory z serii Ryzen 5000. W efekcie zakup tych CPU powinien być za jakiś czas wyraźnie łatwiejszy, niż dotychczas.



