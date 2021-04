Wtorek 6 kwietnia 2021 Słaba podaż układów scalonych potrwa jeszcze ponad rok

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:01 CK Tseng, szef tajwańskiego oddziału ARM zdradził opinii publicznej, że zbyt niska podaż układów scalonych utrzyma się jeszcze co najmniej przez rok. Tyle mniej więcej zajmie TSMC i Samsungowi zwiększenie swoich mocy wytwórczych do zadawalającego poziomu. Zakładając oczywiście, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, a po drodze nie czekają nas jakieś niespodziewane problemy, jak trwająca obecnie susza na Tajwanie. Oczywiście nie oznacza to gwałtownej, skokowej poprawy sytuacji za rok, bo nawet zwiększenie produkcji nie rozładuje od razu nawarstwionego zapotrzebowania. To będzie zaspokajane stopniowo, a proces ten ma ruszyć najpóźniej do końca pierwszej połowy 2022 roku, gdy sytuacja powinna zacząć się normować.



Dla nas, konsumentów nie jest to zbyt dobra wiadomość, bo oznacza utrzymanie się wysokich cen podzespołów jeszcze co najmniej przez rok. Z drugiej strony wypowiedź Pana Tsenga daje nam jakąś nadzieję na przyszłość. Zwłaszcza, że szef tajwańskiego ARMa ma znacznie lepszy wgląd w plany TSMC i Samsunga niż przeciętny użytkownik a przez to jego słowa mają o wiele większą wiarygodność.



