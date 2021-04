Wtorek 6 kwietnia 2021 Nvidia zwiększa produkcję RTXa 1650

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:33 Według chińskiego Channel Gate Nvidia próbuje rozwiązać zbyt niską podaż nowych kart z rodziny GeForce poprzez zwiększenie produkcji starszych modeli. Kilka miesięcy temu zieloni zwiększyli ilość wytwarzanych modeli RTX 2060 (Turing) i GTX 1050 (Pascal), a niebawem podobny los ma czekać również model RTX 1650 (Turing). Jeśli wierzyć źródłom, to dużej dostawy tych kart mamy się spodziewać już w maju. Mają one trafić zarówno do producentów OEM jak i na rynek detaliczny (segment DYI). Miejmy nadzieję, że spowoduje to spadek cen, które już dawno przekroczyły granicę absurdu. Aktualnie RTX 1650 kosztuje około $400, czyli 2,5x więcej niż w momencie debiutu – dwa lata temu jego sugerowana cena detaliczna wynosiła $149.



GeForce GTX 1650 to akcelerator bazujący na GPU TU117-300-A1 (12nm, 4,7mld tranzystorów, 200 mm²) z 896 procesorami strumieniowymi, 56 jednostkami rasteryzującymi i 32 ROPami. Jest to wersja pozbawiona rdzeni RT i Tensorów, a więc kierowana do mniej wymagających graczy. Świadczy o tym również bardzo mała ilość pamięci VRAM, której znajdziemy raptem 4GB typu GDDR5 8Gb/s z interfejsem 128-bit. Model referencyjny pracuje z zegarem 1485/1665MHz, a jego wydajność to 2,984TFLOPsów w obliczeniach z wykorzystaniem pojedynczej precyzji (FP32).



