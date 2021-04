Wtorek 6 kwietnia 2021 Testy wydajności desktopowego APU Ryzen 7 5700G

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:45 Użytkownik Twittera o pseudonimie Patrick Schur opublikował na swoim profilu zrzuty ekranu z programu CPU-Z prezentujące wydajność nowego APU firmy AMD o symbolu Ryzen 7 5700G. Testowana przez niego wersja 100-000000263-30 pracowała z zegarem TURBO wynoszącym 4,55GHz w zastosowaniach jednowątkowych i 4.45 GHz w wielowątkowych. Patrick sparował posiadanego APU z pamięciami G.Skill pracującymi z zegarem 4000 MHz (CL19), a posiadana przez niego próbka osiągnęła w CPU-Z 623,6pkt w teście pojedynczego wątku i 6335,8pkt w trybie wielowątkowym. To pozwoliło jej wyprzedzić zeszło generacyjnego Ryzena 7 4750G (Renoir) o odpowiednio 15% i 6%.



Równie dobry wynik nowy Cezanne notuje w Cinebenchu R15 i R20, w których udało mu się zdobyć odpowiednio 243/2201pkt i 569/5280pkt. Pierwsze testy pokazują również, że istnieje też pewien potencjał dla OC, co dodatkowo podbija atrakcyjność nowego APU.



Ryzen 7 5700G to flagowy model z rodziny Cezanne, wyposażony w 8-rdzeni i 16 wątków Zen3 pracujących z zegarem 3.8 GHz/4.6 GHz. Specyfikacja techniczna obejmuje też 16 MB pamięci L3 oraz 4MB cache L2 (po 512KB na rdzeń), a także układ Vega 8, składający się z 8 jednostek CU (512SP), który pracuje z zegarem 2,1GHz. TDP modelu 5700G to 65W, a jego sugerowana cena detaliczna ma oscylować wokół $350-$400.







