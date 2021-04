Wtorek 6 kwietnia 2021 Tianshu Zhixin prezentuje własną kartę do obliczeń GPGPU

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:57 Chińska firma Tianshu Zhixin zaprezentowała światu swoje nowe karty graficzne CoreX do obliczeń typu GPGPU zbudowane w oparciu o układ graficzny o kodowej nazwie Big Island. Dzięki zastosowaniu technologii CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), najnowszej litografii 7nm od TSMC i bardzo szybkich pamięci HBM2 (1,2TB/s) ich konstrukcja ma bez problemu konkurować z rozwiązaniami od AMD i Nvidii. Model z GPU zbudowanym z ponad 24 miliardów tranzystorów i z 32GB pamięci HBM2 ma oferować większą moc obliczeniową niż zbudowany z 50 miliardów tranzystorów MI100 na bazie CDNA.



Według producenta wydajność w obliczeniach pojedynczej precyzji na liczbach zmiennoprzecinkowych (32FP) ma wynosić 37TFLOPSów, w przypadku FP16 będzie to 147TFLOPSów, a jeśli przetwarzany dane z wykorzystaniem 8-bitowych liczb całkowitych, to możemy liczyć na 295TOPSów. W każdym z tych przypadków mamy więc do czynienia z dużą przewagą nad MI100 od AMD, a w przypadku liczb FP32 CoreX wyprzedza nawet model A100 od Nvidii. Wygląda to bardzo ciekawie.







