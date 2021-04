Środa 7 kwietnia 2021 Tales of the Neon Sea i druga część 3 out of 10 za darmo od Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 17:01 W mijającym tygodniu otrzymaliśmy od Epica niewielką grę przygodową typu point-and-click o nazwie Tales of the Neon Sea. Jej akcja jest osadzona w cyberpunkowym mieście przyszłości zamieszkiwanym przez ludzi i roboty sterowane przez sztuczną inteligencję. Gracz wciela się tu w rolę tajemniczego detektywa, który próbuje rozwiązać zagadkę pewnego morderstwa. W trakcie rozgrywki przyjdzie nam odkryć wiele ciekawych informacji dotyczących świata przedstawionego, a także lepiej poznać naszego protagonistę. Tales of the Neon Sea można będzie przypisać do konta Epic do jutra do godziny 17:00.



Potem jej miejsce zajmie inna przygodówka, a konkretnie 3 out of 10: Season Two. Jest to druga część serii przygód deweloperów z fikcyjnego studia Shovelworks, których celem jest stworzenie gry komputerowej, która nie byłaby kompletną porażką – czytaj byłaby oceniona wyżej niż tytułowe 3 na 10. Ta nietuzinkowa produkcja stanowi połączenie niecodziennych gagów i minigierek, a jej najważniejszym elementem jest wciągająca i zwariowana fabuła.



Obie produkcje znajdziecie TUTAJ.









