Środa 7 kwietnia 2021 Premiera Threadripperów 5000 już w sierpniu?

Autor: Wedelek | źródło: Twitter | 05:02 Użytkownik Twittera o ksywce KittyYYuko (wcześniej KittyCorgi) twierdzi, że w sierpniu AMD wprowadzi do oferty nową generację Threadripperów. Procesory o kodowej nazwie Chagall mają oferować do 64-rdzeni/128-wątków x86 Zen 3 i być kompatybilne z obecnie sprzedawanymi płytami głównymi wyposażonymi w chipset TRX40. Jeśli wierzyć plotkom zwłoka we wdrożeniu Threadripperów 5000 jest związana ze zbyt niskim wzrostem wydajności tych układów na tle poprzedniej generacji. Przez to dotychczas przygotowane próbki inżynierskie nie trafiły do partnerów, a cały projekt został skierowany do poprawy.



Ciężko powiedzieć ile w tym prawdy, ale jeśli sierpniowa data premiery okaże się prawdziwa, to wydajność nowych Threadripperów poznamy już za kilka miesięcy.



さらに、8月にamdは新世代のThreadRipperプロセッサをリリースする — Yuko Yoshida (@KittyYYuko) April 4, 2021



