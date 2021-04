Wtorek 6 kwietnia 2021 W 2022 roku AMD może produkować już tylko APU

Autor: Wedelek | źródło: Chiphell | 17:50 Portal Chiphell opublikował na swoich łamach nieoficjalny plan wydawniczy AMD na najbliższe dwa lata. W większości potwierdza on dotychczasowe doniesienia, ale w kilku miejscach rozszerza naszą wiedzę na temat kolejnych platform konsumenckich producenta z Sunnyvale. Przede wszystkim mamy potwierdzenie, że kolejna generacja Ryzenów będzie korzystać z rdzeni x86 Zen3+, które mają stanowić ulepszenie obecnie dostępnej architektury CPU. Większość z nich zaoferuje też wsparcie dla PCI-Express 4.0, a wytwarzane będą w nowszej litografii 6nm (z jednym wyjątkiem). Podobnie jak w przypadku obecnej generacji procesorów otrzymamy aż trzy różne serie układów.



Warhol to połączenie Zen 3+ z kontrolerem DDR4, w Rembrancie otrzymamy Zen 3+, IGP na bazie RDNA2 i pamięci LPDDR5/DDR5, a najsłabsze Barcelo zaoferują starsze rdzenie Zen 3 (7nm), IGP Vega 8 i DDR4/LPDDR4X.



Dużo ciekawiej prezentuje się oferta na rok 2022, gdzie dostaniemy tylko dwie rodziny procesorów: Raphael i Phoenix. Obie z rdzeniami x86 Zen 4, kontrolerami PCI-Express 5 i DDR5 (w Phoenix będzie też LPDDR5) oraz zintegrowanym układem IGP. W Raphaelu będzie to pochodna Navi 2 na bazie RDNA 2, a w Phoenixie zobaczymy nowszą architekturę RDNA 3, która wg. zapewnień ma być nawet o 50% wydajniejsza od RDNA2. Kolejnymi nowościami będą też litografia 5nm oraz zupełnie nowe podstawki AM5 oraz FP8.



PS: Nieco wcześniej Chiphell twierdził, że Phoenix będzie mieć RDNA2.







