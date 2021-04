Środa 7 kwietnia 2021 RTX Voice w końcu trafił do posiadaczy kart GeForce RTX

Autor: Wedelek | 05:14 Kilka miesięcy po wybuchu globalnej pandemii wirusa SARS-CoV-2 Nvidia opublikowała bezpłatne narzędzie o nazwie RTX Voice, którego zadaniem była aktywna redukcja hałasu otoczenia podczas korzystania z mikrofonu. Nowe rozwiązanie wykorzystywało w tym celu sieć neuronową, a także karty graficzne z rodziny GeForce RTX. Starsze GTXy zostały pominięte, bo jak twierdziła Nvidia do jej działania niezbędne są rdzenie Tensor, których poprzednie serie nie posiadały. Szybko okazało się, że jest to nieprawda i że można z RTX Voice korzystać również na starszym sprzęcie z Windowsem 7.



Ostatecznie Nvidia zdecydowała się na wcielenie RTX Voice do większego oprogramowania o nazwie RTX Broadcast, a w tzw. międzyczasie wydano po cichu aktualizację, która znosiła pierwotne ograniczenia. Dzięki temu z RTX Voice mogą wreszcie korzystać posiadacze kart graficznych z rodziny RTX oraz GTX i to począwszy od serii 600 (Kepler) wzwyż.



Trzeba mieć tylko na uwadze, że wiąże się to z dość dużym obciążeniem samej karty, która do odszumiania wejścia i wyjścia potrzebuje (w zależności od modelu) od 8% do 20% mocy, co z kolei przekłada się nawet na 30W energii elektrycznej wymaganej do zasilania obciążonych jednostek.







