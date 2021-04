Środa 7 kwietnia 2021 Duży wzrost przychodu ze sprzedaży układów scalonych

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:29 Stowarzyszenie Semiconductor Industry Association (SIA) opublikowało najnowszy raport dotyczący miesięcznego przychodu z tytułu sprzedaży układów scalonych za luty 2021 roku. Opiera się on na danych dostarczonych przez organizację WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), która monitoruje 98% firm z USA i 2/3 firm spoza tego państwa. W raporcie czytamy, że globalna sprzedaż układów scalonych osiągnęła w badanym miesiącu poziom 39,6-miliarda dolarów i była aż o 14,7% wyższa niż przed rokiem (34,5-miliarda dolarów w lutym 2020). Jednocześnie w ujęciu miesięcznym odnotowano niewielki, bo 1% spadek – z 40 miliardów dolarów w styczniu 2021.



Z dokumentu dowiadujemy się też, że w ujęciu rocznym sprzedaż w Chinach wzrosła o 18,9%, w państwach Azji i Pacyfiku o 18,2%, w obu Amerykach o 9,7%, w Japonii o 7,6%, a w Europie o 6,8%. Co więcej prognozuje się dalsze wzrosty, ale to akurat w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na ogólnie pojętą elektronikę nie powinno nikogo dziwić.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.