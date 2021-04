Środa 7 kwietnia 2021 GTX 1080Ti też został wskrzeszony z martwych

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:43 (6) Wygląda na to, że nie tylko GTX 1050 Ti i RTX 2060 wracają do łask. Jeden z producentów zdecydował się też na wznowienie produkcji modelu GTX 1080 Ti. Wiemy o tym dzięki relacji jednego z użytkowników południowokoreańskiego forum Quasar Zone, który wysłał do naprawy swój uszkodzony akcelerator od Evga i otrzymał w zamian inny, całkiem nowy model. Jego numer seryjny zdradził, że nie mamy do czynienia z leżakiem magazynowym, a ze świeżo wyprodukowanym egzemplarzem, którego poskładano w tym roku (2021). Przypomnę, że oficjalnie produkcja chipów GP102 (Pascal) na której są zbudowane te karty zakończyła się pod koniec 2018 roku.



TPC zapomniało dodać o wcześniejszej premierze GF1010.... (autor: ekspert_IT | data: 7/04/21 | godz.: 07:45 )

Okrojonym 1030... Nowe APU na pewno jest szybsze...



... (autor: pwil2 | data: 7/04/21 | godz.: 09:58 )

Wskrzeszają takie modele, które po boomie na kopanie nie zagrożą pozycji aktualnym modelom kart.



Chyba GTX (autor: ligand17 | data: 7/04/21 | godz.: 11:06 )

a nie RTX? AFAIR to R-kę wprowadzono w serii 2000, aby zaznaczyć sprzętowe wsparcie dla Ray Tracing.



... (autor: power | data: 7/04/21 | godz.: 11:50 )

Watpie, zeby tak bylo. Moim zdaniem to oni wykorzystali GPU, ktore byly przeznaczone na naprawy serwisowe. Uzyli to co bylo na stanie, zeby pozbyc sie czesci. GPU do GF 1080Ti bylo produkowane w TSMC. Obecnie tam maja 100% zajetych mocy produkcyjnych, wiec nie ma szans na wznowienie produkcji starych ukladow.



5 letnia karta będzie sprzedawana (autor: Mario2k | data: 7/04/21 | godz.: 14:29 )

W cenie wyższej niżw dniu premiery !!! to jest czesanie naiwnych



@4. (autor: Mariosti | data: 7/04/21 | godz.: 16:05 )

Seria GTX 1000 była produkowana w 14-16nm, z tego co wiem to zwykle raczej nie są te same linie produkcyjne co najnowsze, także raczej jakby nvidia chciała to nie byłoby żadnego problemu z zamówieniem nowych GPU, bo w starszych technologiach zwykle nie ma aż takiego problemu mocami produkcyjnymi.



