AMD szykuje nowy chipset - X570S mu na imię

Autor: Wedelek | 16:59 (1) Od niedawna po sieci krążą informacje o nowym chipsecie firmy AMD, którym ma być tajemniczy model X570S. Do tej pory wiemy o co najmniej ośmiu płytach firmy Gigabyte, które będą z niego korzystać, ale o samym układzie nie wiemy praktycznie nic. Według niepotwierdzonych informacji będzie to po prostu X570, ale w nowej rewizji, która do pracy będzie wymagać mniej energii. To z kolei oznacza, że jej chłodzenie będzie mogło być mniej wydajne a miejsce aktywnego wentylatora zastąpi układ pasywny lub półpasywny. No a skoro pozbędziemy się wiatraczka, to całość będzie cichsza i to właśnie dlatego ten nowy chipset ma mieć S w nazwie.



Litera S miałaby korespondować z wyrazem silent, czyli z ang. cisza. Ma to oczywiście sens, bo raz, że wentylator na płytach z X570 nie ma zbyt wielu fanów, a dwa, że przygotowanie zupełnie nowego chipsetu w tym momencie raczej mijałoby się z celem.



Na koniec lista płyt głównych, które mają otrzymać nowy chipset:

X570S AORUS MASTER,



X570S AORUS ELITE AX,



X570S AORUS ELITE,



X570S AORUS PRO AX,



X570S AERO G,



X570SI AORUS PRO AX



X570S GAMING X,



X570S UD







