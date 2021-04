Czwartek 8 kwietnia 2021 Szef Microna ostrzega - czeka nas duża podwyżka cen pamięci

Autor: Wedelek | 05:15 Gdyby komuś było jeszcze mało wszędobylskiej drożyzny na rynku elektroniki użytkowej, to szef Microna, Pan Sanjav Mehrotra właśnie zapowiedział, że niebawem powinniśmy się spodziewać kolejnego, dużego wzrostu cen pamięci DRAM. Winna jest oczywiście zbyt słaba podaż układów scalonych połączona z wysokim popytem oraz katastrofami naturalnymi. W tym roku producenci musieli się mierzyć między innymi z niespodziewanym atakiem zimy w Texasie, a teraz sen z powiek spędza im susza na Tajwanie. Reasumując jeśli możecie, to w tym roku raczej wstrzymajcie się z zakupem elektroniki, a jeśli już musicie dokonać zakupu, to lepiej się pospieszcie.



