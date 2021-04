Czwartek 8 kwietnia 2021 Verizon zamyka platformę Yahoo Anwers

Autor: Wedelek | źródło: Yahoo | 05:30 Verizon Media, aktualny właściciel serwisu Yahoo ogłosił, że 4 maja wyłączy całkowicie platformę Answers - jeden z najbardziej rozpoznawalnych portalów Q&A. Wcześniej, bo 20 kwietnia zostanie wyłączona możliwość zadawania nowych pytań, a do 30 czerwca zostaną usunięte wszelkie zgromadzone przez lata dane. Do tego momentu każdy użytkownik będzie mógł pobierać dane dotyczące już zadanych pytań, a także listę interesujących go odpowiedzi. Platforma Yahoo Answers istnieje na rynku od 2005 roku i przez wiele lat święciła prawdziwe triumfy. Ta chwila chwały dawno już jednak przeminęła i obecnie z serwisu korzysta raptem około 50 milionów użytkowników miesięcznie.



Dla Verizona jest to po prostu zbyt mało. Zwłaszcza, że liczba odwiedzających wygląda po prostu blado przy takich molochach jak Quora (504 mln/mc) czy Reddit (52mln/dziennie).









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.