Czwartek 8 kwietnia 2021 Microsoft testuje chłodzenie serwerów cieczą

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:44 Microsoft rozpoczął testy nowego systemu chłodzenia serwerów za pomocą cieczy. Zaproponowane rozwiązanie bazuje na kontenerach wypełnionych płynem, który nie przewodzi prądu. W nim są zanurzone wszystkie niezbędne podzespoły oraz całe niezbędne okablowanie. Użyta ciecz w temperaturze 122 stopni Farenhajta (50 stopni Celsjusza) zamienia się w parę i osiada na umieszczonym powyżej aluminiowym elemencie, który odbiera w ten sposób ciepło i przekazuje je do odpromiennika. Następnie schłodzona para zmienia z powrotem stan skupienia i w formie cieczy spływa do zbiornika. Całość działa więc jak olbrzymia komora parowa.



Pierwsze testy wykazały, że chłodzone w ten sposób serwery grzeją się zauważalnie słabiej, a to wpływa nie tylko na żywotność podzespołów, ale i na niższy pobór mocy. Ten ma być nawet o 15% niższy niż w przypadku standardowych systemów chłodzenia powietrzem. Wygląda na to, że możemy niebawem być świadkami pewnej rewolucji w świecie serwerów. No a przynajmniej tych najwydajniejszych.







