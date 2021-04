Czwartek 8 kwietnia 2021 Intel wprowadza do oferty trzecią generację Xeonów Scalable

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:59 Intel oficjalnie wprowadził do swojej oferty nowe procesory serwerowe z rodziny Xeon Scalable trzeciej generacji. Układy tego typu bazują na zupełnie nowej mikroarchitekturze CPU o kodowej nazwie Ice Lake-SP, która zapewnia nie tylko więcej pamięci podręcznej (48KB L1 + 1,25MB L2 i 1,5MB L3 na rdzeń), ale i wyższe IPC. Zdaniem Intela progres w tej dziedzinie sięga aż 20%, a w przypadku obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją mówimy nawet o 74% wzroście wydajności. Duża w tym zasługa nowych instrukcji i ulepszonej obsługi instrukcji AVX-512. Ponadto nowe Xeony oferują szerszy, 8-kanałowy kontroler pamięci podręcznej DDR4-3200MHz, szybszy interfejs UPI, oraz 64 linie PCI-Express 4.0, a pojedynczy procesor może mieć teraz nawet 40 rdzeni x86.



Niebiescy wyraźnie podkreślają też zastosowanie bardziej zaawansowanej, 10nm litografii, koprocesorów przyspieszających wykonywanie operacji kryptograficznych oraz zupełnie nowych technologii zabezpieczających przed wyciekiem danych - takich jak Total Memory Encryption oraz Platform Firmware Resilience. Chodzi o to by zatrzeć złe wrażenie po dziurawym jak szwajcarski ser SGX.



Aby zobaczyć trzeci obrazek w powiększeniu należy na niego kliknąć.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.