Tryb Gear 1 w Rocket Lake-S nie zawsze jest wydajniejszy od Gear 2

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:48 (2) Wraz z premierą procesorów z rodziny Rocket Lake-S Intel wprowadził kilka zmian do działania systemu pamięci RAM. Niebiescy zdecydowali się wprowadzić dwa tryby działania kontrolera, który może teraz pracować z pełną prędkością lub z częstotliwością obniżoną o połowę. Pierwszy tryb o nazwie Gear 1 (1:1) jest przeznaczony dla pamięci pracujących z relatywnie niską częstotliwością. Jeśli będziemy chcieli ją podnieść (np. poprzez OC), to kontroler automatycznie przełączy się w tryb Gear 2 (1:2). Dzięki temu zachowamy stabilność przy wyższej częstotliwości pracy RAMu, ale kosztem taktowania samego kontrolera. Logika podpowiada, że w większości przypadków Gear 1 powinien być wyraźnie wydajniejszy niż Gear 2.



Okazuje się jednak, że w przypadku tańszych modeli sprawa jest bardziej zagmatwana, bo pracujący z pełną prędkością kontroler pamięci zużywa zauważalnie więcej energii niż w trybie Gear 2 – o 5-10W. To sprawia, że pozostałe elementy procesora, takie jak rdzenie x86 mają jej mniej i przez to nie są w stanie w pełni rozwinąć skrzydeł. Wyraźnie widać to w testach jakie przeprowadził Tech Power Up na modelu Core i5-11400F, który przy TDP 65W w niektórych przypadkach lepiej radzi sobie w trybie Gear 2 niż w Gear 1. I to pomimo, że pamięci RAM pracowały z tą samą częstotliwością, to jest 3733 MHz. Tak było między innymi w CineBench R23 i teście MySQL, gdzie w trybie Gear 2 CPU zyskał o odpowiednio 3,42% i 6% więcej punktów niż w Gear 1. W testach H.265 i Keyshot sytuacja była podobna, choć różnica nie była wielka. W zasadzie tylko w grach Gear 2 wyraźnie odstaje od Gear 1.







Ja tam wierzę (autor: piwo1 | data: 8/04/21 | godz.: 18:01 )

Polakom

https://www.purepc.pl/...arto-podkrecac-pamiec-ram



@up (autor: Wedelek | data: 8/04/21 | godz.: 18:15 )

Pure z tego co widzę tylko gry sprawdził, a tam zawsze Gear 1 będzie błyszczeć. W innych zastosowaniach już jak widać niekoniecznie.



