AMD szykuje nowy akcelerator dla rozwiązań biznesowych

Autor: Wedelek | źródło: Chiphell | 05:01 Portal Chiphell umieścił na swojej stronie zdjęcie tajemniczego Radeona z serii Pro WX. Żeby było ciekawiej nawet sam autor nie wie z jakim akceleratorem mamy do czynienia. Pewne jest tylko to, że korzysta on z GPU na bazie architektury RDNA 2 i pamięci RAM typu GDDR6 16Gb/s produkcji Samsunga. Biorąc pod uwagę, że karta jest fizycznie podobna do Radeona RX 6800 przypuszcza się, że może to być model WX 6800. Pewności jednak nie ma, a jedyne co tak naprawdę wiemy to to, że AMD szykuje premierę jakiegoś nowego akceleratora skierowanego na rynek rozwiązań profesjonalnych.











