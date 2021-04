Piątek 9 kwietnia 2021 Dwa nowe minikomputery dla biznesu od AAEON

Autor: Wedelek | źródło: AAEON | 05:29 Należący do Asusa AAEON wprowadził do oferty dwa nowe minikomputery typu SOM (system on module) dedykowane rozwiązaniom biznesowym bazującym na uczeniu maszynowym (SI). Oba należą do serii BOXER-823x i dzielą większość specyfikacji technicznej, w tym układ SoC NVIDIA Jetson TX2 NX, który stanowi ich serce. W sumie użytkownik końcowy ma do dyspozycji dwa mocne rdzenie Denver 2, cztery słabsze Cortexy A57, układ IGP na bazie mikroarchitektury Pascal z 256 rdzeniami CUDA, 4GB pamięci RAM typu LPDDR4 o przepustowości 51,2GB/s, slot na kartę SD i 16GB wbudowanej pamięci eMMC. Producent deklaruje przy tym, że jego mikrokomputerki oferują 1,33 TFLOPSa mocy obliczeniowej oraz liczne możliwości rozbudowy.



W ramach opisywanej serii dostępne będą dwa modele różniące się od siebie kształtem i ilością dostępnych złączy. Wersja BOXER-8230AI zaoferuje pięć portów LAN typu Gigabit Ethernet, cztery USB 3.2 Gen 1 oraz dwa łącza COM, a także złącze SATA III na dysk w formacie 2.5-cala. Odmiana BOXER-8233AI będzie z kolei dysponować dwoma HDMI (wejście i wyjście), czterema portami USB 3.2 Gen 1, czterema złączami antenowymi, trzema Ethernetami, z czego dwa zaoferują funkcję PoE, oraz miejscem na dodatkowy dysk i kartę sieciową w postaci złącza M.2 2230 do którego można podpiąć np. WiFi.



Oba komputery będą chłodzone w sposób pasywny i dostępne w różnych wariantach wyposażeniowych. Więcej informacji na ich temat znajdziecie na stronie producenta – KLIK.







