Piątek 9 kwietnia 2021 Podstawka pod monitor z drewna. Pomysłowe rękodzieło z Podhala

Autor: materiały partnera | 18:06 Najciekawsze rozwiązania zazwyczaj powstają w miejscach spotkań kilku różnych światów. Tradycji z nowoczesnością, rękodzieła z technologią oraz ergonomii z niebanalnym stylem. Podstawka pod monitor z drewna od Oakywood jest doskonałym przykładem przedmiotu, który łączy w sobie najlepsze cechy rękodzieła z technologiczną innowacją. Dlaczego drewniana podstawka pod monitor polskiej marki jest ciekawym produktem, który spodoba się zarówno fanom nowoczesnych gadżetów, jak i miłośnikom tradycyjnego wzornictwa?









Podstawka pod monitor - obowiązkowy dodatek do biurka Podstawka pod monitor umożliwia odpowiednie ustawienie ekranu na wysokości oczu - zmniejszając napięcie ramion i szyi oraz zmęczenie wzroku. Co więcej, dzięki stojakowi pod monitor biurko zyskuje dodatkowy poziom organizacyjny. Na podstawce w większym rozmiarze możesz umieścić monitor, kilka ozdób, stację ładującą do telefonu lub drewniany wieszak na słuchawki. Dzięki konstrukcji podwyższonej o 9 cm, pod każdym stojakiem tworzy się wolna przestrzeń do przechowywania wszystkich potrzebnych akcesoriów - takich jak klawiatura, mysz, dokumenty lub ładowarki. Podstawka pod monitor z drewna jest więc nie tylko ergonomicznym dodatkiem zapewniającym wygodną i bezpieczną pracę przed komputerem, ale i funkcjonalnym przedmiotem umożliwiającym organizację akcesoriów na biurku. Rękodzieło z Podhala Oakywood to niewielka manufaktura zlokalizowana w miejscowości Ciche, w której tajniki pracy z drewnem są przekazywane z pokolenia na pokolenie. W warsztacie wykorzystywane są wyłącznie najtrwalsze gatunki drewna: orzech amerykański, dąb oraz wiśnia, zabezpieczane ekologicznymi olejami i woskami. Wszystkie produkty Oakywood są wykonywane ręcznie przez pasjonatów pracy z drewnem - dlatego wyróżniają się wyjątkową jakością oraz są w pełni niepowtarzalne. Dla założycieli marki niezwykle ważne jest ekologiczne podejście do prowadzenia biznesu. Do produkcji akcesoriów Oakywood wykorzystywane są naturalne, certyfikowane materiały pozyskiwane z odpowiedzialnych źródeł. Za każdy sprzedany produkt firma sadzi jedno drzewo! W jaki sposób powstaje podstawka pod monitor z drewna? Podstawka pod monitor od Oakywood wykonywana jest z litego drewna orzechowego lub dębowego. Aby zachować spójny wygląd, jeden stojak powstaje poprzez połączenie trzech elementów wyciętych z litego kawałka drewna. Dzięki zaawansowanej technice klejenia drewna, stojak pod monitor jest bardzo wytrzymały - udźwignie sprzęt o maksymalnej wadze 100 kg!

Stojak pod monitor to przedmiot wykonywany ręcznie z litego drewna, zaprojektowany z myślą o ergonomicznej pracy z użyciem dowolnego modelu monitora. W ofercie Oakywood znajdują się pojedyncze oraz podwójne stojaki pod monitor z litego drewna orzechowego lub dębowego.







