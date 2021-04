Wtorek 13 kwietnia 2021 TP-Link Deco X90 - nowy mesh w standardzie WiFi 6

Autor: Redakcja | 09:46 Systemy mesh od TP-Link pozwalają w prosty sposób rozwiązać problemy związane z martwymi strefami WiFi w domach jednorodzinnych lub kilkupokojowych mieszkaniach, co m.in. opisywaliśmy w recenzji Deco M4. Najnowsze urządzenie Deco X90 pomoże pozbyć się kłopotów wynikających z zanikającego sygnału sieci bezprzewodowej lub zbyt długiego buforowania. Deco X90 to wydajny system mesh obsługujący standard WiFi 6, który zapewnia duże prędkości, spory zasięg, pojemność oraz stabilność transmisji. Dzięki połączeniu kilku współpracujących ze sobą jednostek Deco X90, można stworzyć wydajny system WiFi nie tylko w dużym mieszkaniu, ale nawet w wielopiętrowym domu. Routery Deco współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć WiFi.



System Deco X60 zapewnia niebywałe prędkości sięgające łącznie aż do 6600 Mb/s w trzech pasmach: do 4804 Mb/s w pierwszym paśmie 5 GHz, 1201 Mb/s w drugim paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.



Deco X90 gwarantuje nie tylko szybkie połączenia bezprzewodowe, ale również – dzięki wyposażeniu

w jeden port Ethernet 2,5 Gb/s oraz jeden gigabitowy port Ethernet – także szybkie połączenia przewodowe. Podłączenie komputera, smart TV lub konsoli do gier do jednego z portów pozwoli urządzeniom pracować z najwyższą wydajnością.



W Deco X90 zastosowano szereg technologii wspomagających, m.in. OFDMA oraz MU-MIMO, dzięki którym użytkownik otrzymuje zwiększoną wydajność i możliwość jednoczesnej transmisji danych poprzez osiem strumieni. Przekłada się to na niezwykłą przepustowość i pojemność sieci oraz pozwala na komunikację z wieloma urządzeniami w tym samym momencie. Oznacza to, że do systemu można połączyć bezprzewodowo nawet ponad 200 urządzeń, a wydajność sieci nadal będzie utrzymywać się na stabilnym poziomie. Obsługa zadań wymagających dużej przepustowości, takich jak odtwarzanie filmów w jakości 8K czy też granie w chmurze nie będzie stanowić problemu. Z kolei zastosowanie technologii Beamforming i kolorowania BSS pozwala na znaczące zwiększenie zasięgu i stabilności połączeń WiFi, redukując zakłócenia sygnału generowane na przykład przez sieci bezprzewodowe rozgłaszane w sąsiednich mieszkaniach. Deco X90 wyposażono także w QoS, dzięki któremu można nadawać priorytety swoim urządzeniom i aplikacjom, zwiększając ich wydajność.







Podczas przemieszczania się użytkownika po domu jego telefon lub tablet zawsze połączy się z tym routerem Deco, który w danym momencie oferuje najlepsze połączenie. Dzięki temu spadki prędkości będą nieodczuwalne, transfer nie zostanie przerwany, a dane nie będą się buforować. Wystarczy kilka jednostek Deco, aby stworzyć bardzo wydajną sieć bezprzewodową nawet w dużym budynku, a w razie potrzeby system można rozbudowywać o kolejne urządzenia. Deco X90 jest kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi modelami Deco, może więc stanowić uzupełnienie posiadanego systemu mesh.



Z meshem Deco X90 użytkownik może być spokojny o bezpieczeństwo swoich danych. Za ochronę transmisji odpowiadają szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeShield. Zapewniają one dostęp do w pełni personalizowanych funkcji i pozwalają stworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową dostosowaną do konkretnych potrzeb. Dzięki rozbudowanym funkcjom kontroli rodzicielskiej można zapewnić bezpieczeństwo także najmłodszym użytkownikom Internetu, blokując dostęp do niepożądanych treści, czy ograniczając dzieciom czas na korzystanie z sieci. Nie tylko każdy domownik, ale również gość, może posiadać osobny profil z określonymi limitami oraz filtrami, które będą blokowały dostęp do danych treści.







Konfiguracja i zarządzanie Deco X90 nie sprawią problemów. Wystarczy aplikacja TP-Link Deco, dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS, by szybo i z sukcesem przebrnąć przez cały proces. Aplikacja wskaże także najlepsze miejsca do instalacji routerów. Mesh może być zarządzany za pomocą Amazon Alexa.



Deco X90 dostępne jest już w zestawach dwóch urządzeń w cenie około 2400 zł. Urządzenia zostały objęte trzyletnią gwarancją producenta.



