Nvidia prezentuje nowe rozwiązania dla centrów baz danych

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 13:05 Nvidia podzieliła się z nami swoimi planami dotyczącymi najbliższej przyszłości, przedstawiając swój harmonogram wydawniczy oraz nowe układy SoC i CPU dla klientów biznesowych. O ile sam plan nie wymaga szczegółowego omówienia – jaki jest każdy widzi, tak CPU Grace i SoC Atlan wymagają większej atencji. Już na wstępie nadmienię, że oba rozwiązania są dedykowane tylko dla centrów baz danych oraz samochodów autonomicznych i nigdy nie trafią na rynek detaliczny. Grace to chip ogólnego zastosowania z rdzeniami Neoverse zbudowanymi w oparciu o architekturę ARM. Jego zadaniem będzie przetwarzanie dużej ilości danych z różnych czujników i układów pomocniczych.



Dlatego też podczas prezentacji najbardziej eksponowane były interfejsy, a konkretnie ich przepustowość.



Wiadomo, że rdzenie w Grace będą mogły być łączone na jednej płytce krzemowej z GPU, DPU (wspomaganie SI), pamięciami HBM2e oraz innymi koprocesorami, a tak powstałe SoC mają mieć budowę modułową. Nvidia idzie tu drogą wytyczoną przez firmę AMD stawiając na dużą elastyczność i szybkie interfejsy I/O. Producent nie mówi ile rdzeni będzie w jednym takim klastrze, ale zapewnia, że wymiana danych pomiędzy poszczególnymi modułami CPU ma przebiegać z prędkością do 500GB/s, z GPU będzie to do 8000GB/s, a przepustowość podsystemu pamięci RAM typu LPDDR5X z ECC ma wynosić 500GB/s. Zieloni wspominają też o bezpośrednim połączeniu pamięci z GPU, które dzięki szybkiemu połączeniu Cache Coherent NVLINK ma odbywać się z prędkością do 900GB/s.



Jeszcze mniej wiemy o układzie SoC Atlan. Ten ma zostać oficjalnie przedstawiony dopiero podczas GTC 2021, a na razie wiemy o nim tylko tyle, że ma stanowić połączenie następcy CPU Grace z DPU BlueField i GPU, który ma być zbudowany na bazie następnej architektury nazwanej roboczo Ampere NEXT. Z tych kilku dostępnych źródeł wiemy też, że Atlan ma przekroczyć barierę 1000 TOPSów w przetwarzaniu danych związanych z uczeniem maszynowym.





