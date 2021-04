Wtorek 13 kwietnia 2021 Nowe procesory Ryzen dla rynku OEM

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 13:12 AMD poszerzyło swoją ofertę procesorów zbudowanych na bazie rdzeni x86 Zen 3 o dwie jednostki. Zarówno Ryzen 9 5900 jak i Ryzen 7 5800 są montowane w gotowych zestawach komputerowych (OEM) i nie będzie można kupić ich w sklepie. Ich cechą wspólną jest TDP na poziomie 65W, a więc wyraźnie obniżone względem serii X. Ryzen 9 5900 to procesor z 12 rdzeniami i 24 wątkami, który pracuje z zegarem bazowym 3.0 GHz (do 4.7 GHz z TURBO). Dla porównania zegary w Ryzenie 9 5900X są wyższe o odpowiednio 700 MHz i 100 MHz. Ryzen 7 5800 dysponuje z kolei 8 rdzeniami x86 i 16 wątkami, które działają z częstotliwością od 3.4 GHz do 4.6 GHz.



W tym przypadku zegary są niższe o odpowiednio 400MHz i 100 MHz względem modelu Ryzen 7 5800X. Mimo tak wyraźnej różnicy w TDP (o około 60%) i zegarach wersja bez Xa w nazwie jest według UserBenchmark wolniejsza od Ryzena 9 5900X o zaledwie 5%, co jest bardzo dobrym wynikiem.



Wspomniane w tekście procesory trafiły już do sprzedaży, a jednym z pierwszych zestawów wyposażonych w opisywane układy jest Alienware Aurora w wersji Ryzen Edition.







