Wtorek 13 kwietnia 2021 Pierwsza duża aktualizacja dla PS5 - będzie zapis gry na dyskach USB

Autor: Wedelek | 15:59 Sony ogłosiło, że jutro pojawi się pierwsza duża aktualizacja dla konsol PlayStation 5. Wprowadza ona między innymi nowe opcje społecznościowe i zmiany w niektórych elementach interfejsu, z czatem oraz sekcjami Game Base i Screen Zoom na czele. Aktualizacja pozwala też na przenoszenie nieużywanych gier dla PS5 na zewnętrzny dysk podpięty do portu USB. Dzięki temu nie trzeba będzie pobierać ich ponownie ze sklepu z grami, co jest sporym ukłonem w stronę graczy z wolnym łączem internetowym oraz klientów korzystających z danych pakietowych. Niestety w przeniesione w ten sposób gry nadal nie będzie można grać, no chyba, że przetransferujemy je z powrotem na dysk SSD.



Na wolnych dyskach HDD mogą być od początku instalowane tylko gry napisane dla PS4 i to się nie zmieni. Jeśli chodzi o obsługę dodatkowych nośników w formacie M.2 to te nadal nie są obsługiwane, a na stosowną aktualizację aktywującą zaszyty w konsoli port musimy jeszcze trochę poczekać.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.