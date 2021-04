Wtorek 13 kwietnia 2021 Ryzen 7 5700G, 5600G i 5300G - oficjalna premiera Cezanne dla desktopów

Autor: Zbyszek | 17:00 Firma AMD oficjalnie dodała dziś do swojej oferty trzy nowe procesory dla komputerów stacjonarnych przeznaczone dla platformy AM4. Są to modele Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G i Ryzen 3 5300G, oparte o rdzeń krzemowy o nazwie kodowej Cezanne. Procesory dysponują rdzeniami x86 w najnowszej architekturze ZEN 3, oraz dysponują zintegrowanym układem graficznym Radeon Vega. Co więcej, w odróżnieniu od swoich poprzedników (seria Ryzen 4000, Renoir), nowe procesory mają być dostępne zarówno dla producentów OEM, jak i w sprzedaży pudełkowej dla rynku DIY.



Szczególnie ta ostatnia informacja jest bardzo pozytywna dla osób samodzielnie składających lub modernizujących swoje komputery.



Przechodząc do specyfikacji technicznej, Ryzen 7 5700G dysponuje 8 rdzeniami z obsługą 16 wątków, Ryzen 5 5600G sześcioma rdzeniami z obsługą 12 wątków, a Ryzen 3 5300G oferuje 4 rdzenie obsługujące 8 wątków. Częstotliwości taktowania są o 200 MHz wyższe niż poprzedników (Ryzen 4700G, 4600G i 4300G). Ryzen 7 5700G ma zegar bazowy 3,8 GHz i do 4,6 GHz z Turbo, Ryzen 5 5600G odpowiednio: 3,9 i 4,4 GHz, a Ryzen 3 5300G: 4,0 i 4,2 GHz. Wskaźnik TDP to 65W.



Wszystkie trzy modele są dostępne w wersjach GE z niższymi zegarami bazowymi i wskaźnikiem TDP 35W. Szczegółowa specyfikacja jest dostępna na stronie AMD







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.