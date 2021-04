Środa 14 kwietnia 2021 Microsoft chce przejąć firmę Nuance Communications

Autor: Wedelek | źródło: różne | 05:01 Ptaszki ćwierkają, że Microsoft prowadzi rozmowy dotyczące ewentualnego przejęcia firmy Nuance Communications Inc. Szczegółów nie znamy, ale podobno na stole jest kwota przekraczająca 20 miliardów dolarów. Zlokalizowana w Massachusetts firma to jeden z wiodących podmiotów zajmujących się rozwojem systemów rozpoznawania mowy i tekstu, oraz syntezowania głosu. Ich technologie oparte o systemy sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez wielu gigantów z branży, a także przez firmy z sektora opieki zdrowotnej.



W USA aż 77% szpitali korzysta z rozwiązań od Nuance, a jednymi z najczęściej wykorzystywanych są Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One, oraz PowerScribe One. Mówimy zatem o firmie, która działa z sukcesem na wielu różnych polach i z pewnością Microsoft potrafiłby zrobić z ich rozwiązań dobry użytek.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.