Środa 14 kwietnia 2021 Car Thing - Spotify próbuje unowocześniać stare samochody

Autor: Wedelek | źródło: Spotify | 05:15 Firma Spotify przygotowała dla swoich subskrybentów ciekawy gadżet o nazwie Car Thing. Jest to przenośny odtwarzacz podcastów, który będzie montowany w starszych samochodach bez rozbudowanego systemu rozrywki. Jego zadaniem jest oczywiście odtwarzanie podcastów i muzyki za pomocą wbudowanych głośników w samochodzie, z którymi łączyć się będzie poprzez złącze USB i AUX lub interfejs Bluetooth. Urządzenie dysponuje sporych rozmiarów wyświetlaczem dotykowym wyposażonym we własne, konfigurowalne oprogramowanie oraz fizycznym przyciskiem i pokrętłem, a do pracy potrzebuje stałego połączenia ze smartfonem.



Możliwa też będzie komunikacja za pomocą głosu z wykorzystaniem asystenta głosowego dostarczanego przez Spotify. Trochę niejasna jest kwestia dostępności, bo Car Thing ma być dostępny tylko na wybranych rynkach i w wybranym przedziale czasu. Wygląda na to, że producent sam nie jest pewien popytu i chce najpierw wysądować rynek. Osoby zainteresowane zakupem muszą zapisać się na specjalną listę i liczyć się z wydatkiem rzędu $80.







