Środa 14 kwietnia 2021 Nvidia: braki kart graficznych potrwają dłużej

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:51 (1) Wszyscy znamy wiele informacji dotyczących obecnego, zbyt wysokiego popytu na urządzenia elektroniczne w porównaniu z możliwościami produkcyjnymi producentów półprzewodników. Powoduje to na rynku niedobory m.in. procesorów, kart graficznych czy konsol, niekorzystnie wpływając na ceny sklepowe dostępnych egzemplarzy. Sytuacja wynika ze złożenia przynajmniej trzech czynników: wzmożonego zapotrzebowania na sprzęt komputerowy wywołanego przez pracę i naukę zdalną, debiut procesorów, kart graficznych i konsol nowej generacji oraz ponowny wzrost zainteresowania wydobywaniem kryptowalut.



Sytuacja najmocniej dotknęła rynku kart graficznych na którym od jesieni 2020 roku występują znaczne niedobory produktów w sklepach. Początkowo liczne informacje jak i pośrednio sami producenci dawali do zrozumienia, że sytuacja unormuje się w 2. kwartale tego roku.



Nadzieję tą studzi właśnie Nvidia. Colette Kress, dyrektor finansowy zielonych, podczas spotkania z inwestorami stwierdził, że nie spodziewa się szybkiej poprawy tej sytuacji, a zapotrzebowanie na GPU będzie przekraczać możliwości dostaw na rynek przez większą część 2021 roku. Dodał, iż Nvidia robi wszystko co może aby zwiększyć dostawy kart na rynek, ale zapotrzebowanie cały czas jest zbyt duże - w efekcie gracze jeszcze przez wiele następnych miesięcy będą mieć problem w zakupie nowych kart.



Największe kopalnie złożyły zamówienie (autor: Mario2k | data: 14/04/21 | godz.: 18:05 )

Biorą prawię całą produkcję do końca Czerwca , po tym powinien się skończyć bum na kopanie .



