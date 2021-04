Środa 14 kwietnia 2021 Schemat blokowy procesorów Intel Alder Lake-S

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:03 Wszystko wskazuje na to, że w tym roku Intel wprowadzi na rynek dwie generacje procesorów. Poza debiutującymi niedawno Core 11. generacji (Rocket Lake-S, 14nm) pod koniec tego roku mają pojawić się też CPU nazywane jako Alder Lake-S, które trafią do sprzedaży albo jako Intel Core 12. generacji, albo pod zupełnie nową nazwą Intel Evo. Procesory zaoferują 8 wydajnych rdzeni z architekturą GoldenCove, które będą wsparte przez 8 energooszczędnych rdzeni w postaci Gracemont, czyli ulepszonej wersji rdzeni x86 Tremont. Alder Lake-S będą też zgodne z pamięciami DDR5 i całkowicie nową podstawką LGA 1700.



W sieci właśnie pojawił się schemat przedstawiający wewnętrzną budowę tych CPU. Poszczególne rdzenie w Alder Lake-S będą rozmieszczone w sposób przypominający ten, jaki Intel stosuje już od kilku lat. Rdzenie zostaną ułożone w dwóch rzędach, a pomiędzy nimi znajdzie się łącząca je pamięć podręczna 3 poziomu z magistralą typu Ring Bus.



Z koleii energooszczędne rdzenie Gracemont zostaną umieszczone w układzie w podobny sposób - w dwóch grupach po 4 rdzenie zajmą miejsce, które w przypadku ich braku przypadłoby na 9 i 10 rdzeń GoldenCove.



Informacje wskazują też na budowę podsystemu pamięci podręcznych w procesorach Alder Lake-S. Na każdy rdzeń GoldenCove przypadać będzie 3MB pamięci L3 i 1,25MB pamięci L2. Z koleii grupy 4 rdzeni Gracemont otrzymają po 3MB pamięci L3 i 2MB pamięci L2. Zaskakuje pojemność pamięci L1 dla instrukcji - mocniejsze rdzenie GoldenCove posiadają jej 32 KB, podczas gdy słabsze rdzenie Gracemont mają jej 2 razy więcej - 64 KB. Pamięć L1 dla danych to 48 KB w rdzeniach GoldenCove i 32 KB w rdzeniach Gracemont.







