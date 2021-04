Środa 14 kwietnia 2021 Intel komentuje wejście przez Nvidia na rynek CPU serwerowych

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 18:18 Wczoraj Nvidia podzieliła się z nami swoimi planami dotyczącymi najbliższej przyszłości. Poza dalszym rozwojem dotychczasowych produktów, producent zapowiedział wejście od 2023 roku na nowy rynek - rynek procesorów serwerowych. Nastąpi to wraz z debiutem CPU o nazwie kodowej Grace. Grace będą procesorami ogólnego przeznaczenia z rdzeniami Neoverse zbudowanymi w oparciu o architekturę ARM. Procesory będą mocno zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności w obliczeniach związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją.



Na plany Nvidia odpowiedział już Pat Gelsinger, czyli nowy prezes i dyrektor Intela. Jak stwierdził, Intel nie obawia się Nvidia, ponieważ jest obecnie liderem rynku procesorów serwerowych do obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Producent oferuje m.in dedykowane do tych zastosowań procesory Nervana NNP-I oraz Habana Goya i Gaudi, a ponadto wyposażył swoje Xeony z architekturą x86 w kilka zestawów dedykowanych instrukcji, które znacznie przyspieszają wykonywanie tego typu obliczeń.



Prezes Intela dodał, że w związku z zapowiedzią Nvidia Intel wcale nie zamierza przechodzić do defensywy, a wręcz przeciwnie, zamierza w przyszłości grać na tym rynku jeszcze bardziej ofensywnie.



