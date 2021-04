Czwartek 15 kwietnia 2021 Apple zrezygnuje ze smartfonów iPhone Mini?

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 07:34 iPhone 12 mini to jeden z bardziej ciekawych smartfonów w ofercie Apple. Urządzenie zbiera dość dobre opinie i jest często wyborem osób, które posiadały starszy kilkuletni iPhone, a zmieniając go na nowszy wolą zakupić urządzenie zbliżone rozmiarami do poprzednika. Część posiadaczy starszych iPhone decyduje się jednak na zakup 6-7 calowych "pełnowymiarowych" modeli, przez co sprzedaż iPhone 12 mini ma być coraz niższa. Według nieoficjalnych informacji, poziom sprzedaży iPhone 12 mini przestał w ostatnim czasie zadowalać kierownictwo Apple.



Informatorzy wskazują, że jeśli iPhone 13 mini, który zadebiutuje jesienią tego roku, również nie zdoła osiągnąć zaplanowanego poziomu sprzedaży, to będzie ostatnim telefonem Apple z serii mini.



Apple ma już być gotowe na taki scenariusz - aktualnie projektowana seria iPhone 14 ma obejmować 4 smartfony, a wszystkie z nich będą modelami z dużym ekranem. Na ten moment iPhone 14 mini nie jest jeszcze projektowany - prawdopodobnie jego ewentualny debiut zależy od tego, jak na rynku poradzi sobie nadchodzący iPhone 13 mini



