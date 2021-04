Czwartek 15 kwietnia 2021 Awaria linii energetycznej odcięła od zasilania fabrykę TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 07:55 Bieżąca sytuacja na rynku układów scalonych nie wygląda idealnie. Fabryki różnych producentów, pomimo pracy na pełnych obrotach nie są w stanie wyprodukować tyle układów scalonych, ile potrzebuje rynek pobudzony przez sektor samochodów autonomicznych, wzrost zainteresowania pracą i nauką zdalną czy nową falę wydobywania kryptowalut. Powoduje to niedobory różnych chipów, w tym niedobory w sklepach konsol, notebooków, procesorów, czy też najbardziej kart graficznych. Jakby tego było mało, sytuacji nie sprzyjają czynniki losowe.



Kilka tygodni temu atak zimy w amerykańskim stanie Teksas oraz fala szuszy na Tajwanie spowodowały chwilowy spadek produkcji w niektórych fabrykach np Microna i TSMC, dotkniętych ograniczeniami w dostawie energii elektrycznej lub wody.



Teraz problem ma firma TSMC - wczoraj na Tajwanie w wyniku awarii doszło do przerwania linii energetycznej o napięciu 161kV. W efekcie nastąpiło nagłe przerwanie zasilania w należącym do TSMC zakładzie Fab 14, wytwarzającym układy scalone w litografii 12nm.



Pomimo przełączenia się fabryki na zasilanie z generatorów spalinowych, wafle krzemowe znajdujące się na części linii produkcyjnych mają być już nieprzydatne do dalszego użytku. TSMC informuje obecnie o trwającym wznawianiu produkcji i szacowaniu strat.



